Путин "встал не с той ноги" с идеей о миротворцах - британский дипломат

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Суббота, 16 сентября 2017, 11:38

Российская инициатива о введении миротворцев ООН в зону военного конфликта на Донбассе является привлекательной внешне, но опасной.

Об этом во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

"Относительно этой инициативы - очевидно, с идеей о миротворцах ООН Путин просто встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Здесь проблема, как и с другими инициативами, что Россия вносит в ООН. Ведь эта инициатива не ведет к снятию нарушений международного права. Наоборот - она ​​только должна заморозить имеющиеся нарушения".

На уточняющий вопрос, почему такую ​​инициативу поддерживают в МИД Германии, британский дипломат пошутил, что всегда готов к дискуссиям с немецкими коллегами, "особенно - за ужином".

Напомним, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает, что введение миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликтаи не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией.

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что идею введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую неожиданно поддержал Владимир Путин, необходимо тщательно юридически проанализировать.

Читайте также на сайте "Европейской правды": "Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН".

Европейская правда

Темы: Великобритания Росcия Донбасс миротворцы
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