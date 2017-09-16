Путин "встал не с той ноги" с идеей о миротворцах - британский дипломат
Российская инициатива о введении миротворцев ООН в зону военного конфликта на Донбассе является привлекательной внешне, но опасной.
Об этом во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил государственный секретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан.
"Относительно этой инициативы - очевидно, с идеей о миротворцах ООН Путин просто встал не с той ноги. Внешне она выглядит довольно привлекательно, но это не совсем так. Здесь проблема, как и с другими инициативами, что Россия вносит в ООН. Ведь эта инициатива не ведет к снятию нарушений международного права. Наоборот - она только должна заморозить имеющиеся нарушения".
На уточняющий вопрос, почему такую инициативу поддерживают в МИД Германии, британский дипломат пошутил, что всегда готов к дискуссиям с немецкими коллегами, "особенно - за ужином".
Напомним, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает, что введение миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликтаи не поможет восстановить контроль Украины над всей своей территорией.
Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что идею введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую неожиданно поддержал Владимир Путин, необходимо тщательно юридически проанализировать.
Читайте также на сайте "Европейской правды": "Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.