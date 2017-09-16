Премьер обвинил ФГИ в остановке качественной приватизации

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Суббота, 16 сентября 2017, 12:25

Непрофессиональная работа Фонда госимущества фактически привела к остановке качественной приватизации крупных активов.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман в субботу во время выступления на заседании 14-го ежегодного международного форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает Укринформ.

"Что касается приватизации. Я считаю, что - непрофессионально. Причины этого непрофессионализма я не знаю, могу только догадываться. Работа Фонда государственного имущества и привела к остановке качественной приватизации крупных активов", - сказал Гройсман, комментируя ситуацию вокруг проведения приватизации.

Глава правительства отметил, что сейчас разработан новый план.

"Надеюсь, что до конца года мы сделаем новый закон", - добавил он.

"Меня интересует конкурентная публичная приватизация. Меня не интересует контролируемая приватизация и никогда в жизни на это не пойду. Потому что мне нужны качественные инвестиции в страну. А это значит, что мы конкурентно обеспечить доступ к приватизации всех добропорядочных инвесторов, кроме страны-агрессора", - заявил Гройсман.

Темы: Гройсман приватизация
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