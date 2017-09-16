РФ тащит в оккупированный Крым газотурбинные электростанции

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Суббота, 16 сентября 2017, 16:13

В оккупированный Крым доставили две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции, с помощью которых РФ планирует избежать веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.

Об этом сообщил "вице-премьер" крымского правительства Владимир Серов, пишет РИА Новости

По словам Серова, еще две МГТС прибудут в Крым в конце сентября. 

"Это даст нам дополнительные мощности и позволит дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности", - отметил Серов.

Темы: Крым Росcия энергетика
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