Луценко: В сентябре дело Януковича и Ко за приказ стрелять по Майдану пойдет в суд

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Суббота, 16 сентября 2017, 18:21

В конце сентября Генпрокуратура направит в суд дело в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Владимира Якименко за приказ стрелять во время Евромайдана.

Об этом 16 сентября в ходе выступления на конференции YES, которая проходит в Киеве, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы фактически закончили почти все, кроме отдельных случаев, дела относительно кружения Януковича. Следствие завершено, наступает фаза судебных процессов. По делам Майдана в суде  сейчас уже находятся 116 человек, в т.ч - убийцы", - отметил Луценко.

"В конце этого месяца мы подадим в суд дело против тех, кто дал приказ стрелять (по участникам Майдана). По нашей версии, это - экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко и экс-главы СБУ Якименко", - добавил генпрокурор.

Луценко отметил, что суд над Януковичем за госизмену - "не сигнал для Януковича и его команды".

"Это сигнал для всех президентов и чиновников, которые будут сегодня и завтра. Уверен, что это (суд) - главное наше достижение", - заявил он.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценко Майдан суд
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