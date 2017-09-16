Луценко: У вересні справа Януковича і Ко за наказ стріляти по Майдану піде в суд

Наприкінці вересня Генпрокуратура направить до суду справу щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченка та екс-глави СБУ Володимира Якименка за наказ стріляти під час Євромайдану.

Про це 16 вересня під час конференції YES, що проходить у Києві, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ми фактично закінчили майже всі, крім окремих випадків, справи щодо оточення Януковича. Слідство завершено, наступає фаза судових процесів. У справах Майдану в суді перебувають 116 осіб, у т.ч - вбивці", - зазначив Луценко.

"Наприкінці цього місяця ми подамо до суду справу проти тих, хто дав наказ стріляти (по учасниках Майдану). За нашою версією, це - екс-президент Янукович, екс-глава МВС Захарченко та екс-глави СБУ Якименко", - додав генпрокурор.

Луценко зазначив, що суд над Януковичем за держзраду - "не сигнал для Януковича та його команди".

"Це сигнал для всіх президентів та високопосадовців, які будуть сьогодні і завтра. Упевнений, що це (суд) - головне досягнення", - заявив він.

Роман Кравець, УП