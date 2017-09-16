Одесса: под горсоветом драка и взрыв, полиция применила газ

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Суббота, 16 сентября 2017, 19:45

Под Одесским горсоветом произошла драка, полиция применила газ.

Как передает "Думская", после 19:00 активисты предприняли вторую попытку штурма горсовета, пытались выбить стекло в двери.

Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

После этого взорвалась светошумовая граната.

"Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга. Что-то бросили в начальника ГУНП генерала Головина. Все кашляют из-за газа", - пишет издание.

Позже "Думская" сообщила, что Головин пообещал комитету родителей встречу с губернатором Максимом Степановым в воскресенье.

Вместе с тем, как сообщает Радио Свобода, на акцию протеста против халатности городских властей вышли одесситы, семьи которых прямо не задела трагедия в муниципальном детском лагере "Виктория", вместе с родителями детей, которые были в этом лагере.

Когда люди попытались зайти в здание, произошла потасовка с муниципальной службой охраны. Разбиты входные двери горсовета. Люди обещают стоять, пока не придет мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Темы: Одесса
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