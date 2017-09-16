Саакашвили: прорыва в Верховную Раду не будет

2379 просмотров
Суббота, 16 сентября 2017, 20:23

Лидер партии "Рух нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили обещает не прорываться в Верховную Раду.

Об этом он заявил в Ивано-Франковске во время прямого включения одного из центральных каналов, отвечая на вопрос о прорыве в здание Верховной Рады на следующей неделе, передает "Укринформ".

"Никакого прорыва не было в минувшее воскресенье и не будет в Верховную Раду. У меня нет агрессивных намерений. Я буду ездить по стране", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что в своих поездках по городам Украины он будет собирать вопросы людей к власти, искать сторонников своих требований, "чтобы их было достаточно на 17 октября".

В субботу Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На встречу с людьми он опоздал почти на полчаса. Вместе с ним в город прибыли народные депутаты Егор Соболев и Юрий Деревянко.

Как известно, после событий на границе, где вместе с несколькими депутатами он совершил прорыв на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, Саакашвили находился во Львове, затем, в частности, посетил Черновцы, а также анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.

Саакашвили заявлял, что после его приезда в Киев его сторонников станет намного больше, а потом "все закончится, как в пункте пропуска "Шегини".

Темы: Саакашвили Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют за "прорыв" 16 сентября 2017, 19:02
Луценко: Необоснованных арестов по "делу Саакашвили" не будет 16 сентября 2017, 18:01
Гройсман не знает, что делать с Саакашвили 16 сентября 2017, 10:36
powered by lun.ua
Главные новости
США не снимут санкции с России за частичное выполнение Минска - Уолкер
Одесса: под горсоветом драка и взрыв, полиция применила газ
Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют за "прорыв"
Волкер назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе
Все новости
субботние чтения

"Будущее ума": отрывок из новой книги футуролога Мичио Кайку

Карпати

"Чего же ты туда пошел?" Будни и басни горной спасательной службы