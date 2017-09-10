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Саакашвілі прорвався через кордон у "Шегинях"

Неділя, 10 вересня 2017, 20:12
Саакашвілі прорвався через кордон у Шегинях

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі перейшов кордон з Польщею на українському боці  ПП "Шегині". 

Про це повідомив нардеп Іван Крулько, який перебуває на кордоні з Польщю.

"Українські прикордонники пропустили Саакашвілі... Зараз він проходить кордон разом зі своїми прихильниками", - повідомив він.

Разом з тим помічник глави Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook підтвердив, що натовп із Саакашвілі перейшов через кордон.

"Натовп прорвав пункт пропуску "Шегині". Розпочалася бійка", - написав він.

"Зараз важко навіть спрогнозувати наслідки цієї ситуації", - додав Слободян.

Як зазначили в ефірі "Громадського",  Міхеіл Саакашвілі вже перебуває на українській стороні. Без документів, натовп виніс його через кордон.

Як відомо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Українська правда 

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Теми: СаакашвіліПольщакордон
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