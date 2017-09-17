В РФ заявили, что миссия Волкера по Украине может "закончиться бесславно"
Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может "закончится бесславно".
Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, передают "РИА Новости".
Так он отреагировал на критическое высказывание Волкера о плане ввода миротворцев ООН на оккупированный Донбасс, предложенном Россией.
"Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно", - написал Пушков в Twitter.
Ранее Волкер заявил, что план Путина о миротворцах еще больше разделит Украину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.