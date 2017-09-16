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Волкер назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе

Суббота, 16 сентября 2017, 18:54

Спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США будут считать миротворческую миссию на Донбассе "настоящей" и достойной поддержки.

Об этом он заявил в комментарии журналистам на полях конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас открыт путь к диалогу и для согласования настоящей миротворческой миссии. Той, которая бы отвечала за безопасность на всей территории. Той, которая бы контролировала украинскую сторону российско-украинской границы. Той, которая бы обеспечивала хранение и мониторинг тяжелого вооружения.

Я думаю, что такая миссия удовлетворяла бы всем прочим требованиям и открыла путь к политическому регулированию", - заявил он.

Напомним, в субботу министр Климкин рассказал об ожидаемых параметрах миротворческой миссии, во многом они совпали с позицией США.

Курт Волкер также подчеркнул, что диалог о создании такой миссии стал возможным благодаря тому, что россияне, которые до того категорически отказывались от идеи миротворцев, изменили свою позицию.

"То, что Россия предложила миротворцев - это шаг вперед, поскольку до того Россия была категорически против. Однако те очертания мандата миссии, которые предложила Россия, лишь усугубили бы конфликт. Миротворческая миссия, размещенная вдоль контактной линии, защищала бы миротворцев, а не людей. Она не дала бы доступ к российско-украинской границе", - пояснил спецпредставитель США.

Европейская правда 

Темы: СШАДонбассмиротворцы
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