В Днепропетровской области обнаружили склад боеприпасов

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Воскресенье, 17 сентября 2017, 03:18

В Днепропетровской области был обнаружен большой склад боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

"14 сентября текущего года по улице Зины Белой в городе Новомосковск, возле корпорации "ИН - Фуд", во время проведения строительных работ, найден предмет, похожий на устаревший боеприпас", - говорится в сообщении.

На место выехала пиротехническая группа, которая идентифицировала находку как устаревший артснаряд АС-152 мм.

При дополнительном обследовании территории были изъяты современные боеприпасы, в количестве 68 единиц: ПТУР - 18 ед., АС-152мм – 47 ед., АС-122мм – 2 ед., АС-76мм – 1 ед.

Боеприпасы были вывезены на подрывную площадку. 15 сентября они были уничтожены. Других взрывоопасных предметов на месте обнаружено не было.

Темы: Днепропетровская область ГСЧС
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