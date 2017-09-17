У Дніпропетровській області виявили склад боєприпасів

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Неділя, 17 вересня 2017, 03:18

У Дніпропетровській області був виявлений великий склад боєприпасів.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС України.

"14 вересня поточного року по вулиці Зіни Білої в місті Новомосковськ, біля корпорації "ІН- Фуд", під час проведення будівельних робіт, знайдено предмет, схожий на застарілий боєприпас", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхала піротехнічна група, яка ідентифікувала знахідку як застарілий артснаряд АС-152 мм.

При додатковому обстеженні території було вилучено сучасні боєприпаси, в кількості 68 одиниць: ПТУР - 18 од., АС-152мм - 47 од., АС-122мм - 2 од., АС-76мм - 1 од.

Боєприпаси були вивезені на підривний майданчик. 15 вересня вони були знищені. Інших вибухонебезпечних предметів на місці виявлено не було.

Теми: Дніпропетровська область ДСНС
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