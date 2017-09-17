Мэр Одессы: в лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности

Власти Одессы окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в детском лагере "Виктория".

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов во время встречи с родителями участников хореографического ансамбля "Адель", дети из которого проживали в сгоревшем корпусе лагеря "Виктория", передает "Интерфакс-Украина".

В частности, семьи погибших получат по 200 тыс. грн., также им буду компенсированы все расходы на похороны. Семьи пострадавших получат по 100 тыс. грн. Семьи остальных детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс. грн.

При этом мэр отметил, что к нему обратилось больше количество предпринимателей города, который предложили свою помощь. И если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или специальная помощь, ее тоже окажут.

В то же время, Труханов заявляет, что при строительстве лагеря "Виктория" основное внимание уделялось безопасности, передает "Думская".

"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", — заявил мэр.

Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность".

Родители в свою очередь потребовали провести независимую оценку оставшихся корпусов лагеря, так как, по их словам, в сгоревшем здании не было пропитки полов, вода в душах билась током.

Фото "Думской"

Издание сообщает, что на улице около центра детского творчества на улице Балковской, где проходила встреча, собралось около тридцати активистов патриотических организаций.

Перед началом мероприятия к городскому голове подошел активист со снимающим телефоном в одной руке и упаковкой яиц в другой. Представители муниципальной охраны забрали яйца. Особого сопротивления активист не оказывал.

После завершения встречи, когда мэр выходил из здания, к нему пытался подбежать "автомайдановец" Виталий Устименко. Муниципалы с потасовкой оттеснили активиста. Во время столкновения раздавились куриные яйца, которые, как оказалось, Устименко тоже принес с собой.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.