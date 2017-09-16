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Пожежа в Одесі: Оголошено підозру двом посадовим особам дитячого табору

Субота, 16 вересня 2017, 23:36

Інформація про затримання і вручення підозри художньому керівнику дитячого табору "Вікторія" не відповідає дійсності.

Про це повідомив радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк.

"Інформація, поширена деякими ЗМІ, про те, що керівник творчого колективу дитячого табору нібито затримана і їй вручено підозру, не відповідає дійсності", - заявив він.

Форостяк додав, що станом на вечір 16 вересня підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу.

"Це директор і відповідальний за пожежну безпеку, також ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК, запобіжний захід - за рішенням суду", - додав він.

У свою чергу, в Одеській місцевій прокуратурі №1 уточнили, що спільно з органами поліції повідомили про підозру директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч.2 ст. 270 КК України).

"Підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Співробітники поліції вже затримали громадянку, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі", - повідомили у відомстві.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Директор табору Петрос Саркісян затриманий поліцією за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Українська правда 

Теми: Одеса
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