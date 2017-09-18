Локомотив поезда Киев-Харьков загорелся на ходу

1029 просмотров
Понедельник, 18 сентября 2017, 11:00

Вблизи железнодорожной станции Коржи Киевской области загорелся локомотив поезда Киев-Харьков.

Об этом сообщает в понедельник утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 17 сентября в 22:27 во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района произошло возгорание локомотива.

В результате пожара огнем уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть. В 1:03 18 августа подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 минут.

В 5:22 движение поездов было восстановлено. Причина пожара устанавливается.

Украинская правда

Темы: железная дорога ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава УЗ обещает ликвидировать дефицит локомотивов уже в сентябре 11 сентября 2017, 14:05
Поезд Жмеринка-Киев загорелся во время движения 26 августа 2017, 17:12
Скандал с тесным "Интерсити": стоять пассажиров заставил посторонний предмет 16 августа 2017, 11:25
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман отправляет лучших следователей в Одессу расследовать пожар
В Харькове напали на еще одного антикоррупционера
Тигипко планирует купить "дочку" российского Сбербанка
Омелян надеется, что Ryanair придет через год
Все новости
современное украинское

Хипстер, эзотерик и вегетарианец: необычный Сковорода в новой книге

литература

Форум издателей назвал лучшие книги 2017 года. Список победителей