Локомотив поїзда Київ-Харків загорівся під час руху

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Понеділок, 18 вересня 2017, 11:00

Поблизу залізничної станції Коржі на Київщині загорівся локомотив потяга Київ-Харків.

Про це повідомляє у понеділок вранці прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 17 вересня о 22:27 під час слідування пасажирського потягу №64 (Київ – Харків) поблизу залізничної станції Коржі Баришівського району сталося загорання локомотиву.

Внаслідок пожежі вогнем знищено локомотив та пошкоджено контактну мережу. О 1:03 18 серпня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Затримка руху потягів склала 3 години 17 хвилин.

О 5:22 рух потягів було відновлено. Причина пожежі встановлюється.

Українська правда

Теми: залізниця ДСНС
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