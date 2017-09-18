Антикоррупционный активист: Сказали, если еще куда-то полезу - убьют

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Понедельник, 18 сентября 2017, 14:43

Члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина избили двое нападавших, он связывает это со своей профессиональной деятельностью.

Об этом он рассказал в комментарии "Громадському радио".

"Сейчас я прохожу рентген. Пока результаты не получил. Дышать не очень приятно", - описал активист свое нынешнее состояние.

"Как это бывает каждый день, в 9: 45-9: 50 я вышел из дома. Прямо во дворе моего дома стоял неизвестный с букетом цветов, в очках, в кепке, худой. Он мне сразу показался подозрительным. Он ударил, я успел поднять руку. В тот же момент меня ударили с другой стороны. Это был второй нападающий. Он ударил меня в левое ухо", – говорит Лисичкин.

"Я попытался подняться. Потом меня начали бить. Выбили сумку и телефон. Я начал тянуться за сумкой. Меня повалили и еще несколько раз ударили, когда я лежал. Сказали, что если еще куда-то полезу, то убьют", – рассказал активист.

Лисичкин говорит, что запомнил лица обоих нападающих. По его словам это были люди 40-45 лет. Один высокого, а другой среднего роста.

Активист уверен, что это пострадал из-за своей антикоррупционной деятельности:

"Я вызвал полицию. Вроде были камеры наблюдения. Рядом обмен валют. У меня не было личных конфликтов. Это точно антикоррупционная деятельность. Тем более, если учесть слова нападающих. Это не бытовой конфликт".

По словам Лисичкина, 20 сентября будет сессия Харьковского городского совета, а антикоррупционеры намерены проводить акцию.

"Вход в городской совет во время сессий для представителей гражданского общества закрыт. Это большая проблема. Поэтому мы готовим акцию. Возможно, нападение связано с этим, а может с нашим последним расследованием относительно незаконного вымогательства денег с водителей Харькова на "паркоматах". Возможно, связано с расследованиями по поводу коммунальных предприятий и махинаций при госзакупках".

Лисичкин заверил, что акция все равно состоится.

"Возможно, нападение на Дмитрия Булаха связано с моим. Тот факт, что это дело тоже не двигается, дает мотивацию нападать на людей днем", – добавил активист.

Как известно, 30 августа недалеко от метро "ХТЗ" в Харькове двое неизвестных напали на депутата Харьковского облсовета и председателя ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрия Булаха.

Его коллеги связывают нападение на него с его профессиональной деятельностью.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации преступления.

Темы: Харьков чрезвычайное происшествие коррупция
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