В Харькове напали на еще одного антикоррупционера

В Харькове уже второй раз за месяц напали на активиста общественной организации Харьковский антикоррупционный центр, на этот раз жертвой стал Евгений Лисичкин.

Об этом сообщает в Facebook его коллега Дмитрий Булах.

"Только что напали на моего коллегу по "Харьковскому антикоррупционному центру" Евгения Лисичкина у него во дворе. Опять двое. Это уже откровенная серийность", - написал он.

По словам Булаха, он сейчас едет к пострадавшему. Подробности обещает рассказать позднее.

Евгений Лисичкин Фото с его страницы в Facebook

Как сообщалось, в конце августа неизвестные избили самого Булаха, который также является депутатом Харьковского облсовета от "Самопомочи".

Украинская правда