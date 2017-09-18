В Харькове напали на еще одного антикоррупционера
Понедельник, 18 сентября 2017, 10:42
В Харькове уже второй раз за месяц напали на активиста общественной организации Харьковский антикоррупционный центр, на этот раз жертвой стал Евгений Лисичкин.
Об этом сообщает в Facebook его коллега Дмитрий Булах.
"Только что напали на моего коллегу по "Харьковскому антикоррупционному центру" Евгения Лисичкина у него во дворе. Опять двое. Это уже откровенная серийность", - написал он.
По словам Булаха, он сейчас едет к пострадавшему. Подробности обещает рассказать позднее.
Как сообщалось, в конце августа неизвестные избили самого Булаха, который также является депутатом Харьковского облсовета от "Самопомочи".
Украинская правда