Крым за месяц незаконно посетили 34 иностранных судна

В августе были зафиксированы 34 грузовых судна, которые незаконно заходили в порты оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В целом этими судами осуществлено 77 заходов в порты Керчь и Севастополь. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и 11 - под флагами других государств ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за август в порты, деятельность которых была временно приостановлена, заходили суда таких государств, как Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские острова, Танзания.

Также в Министерстве напомнили, что в июле количество иностранных нарушителей в портах и терминалах оккупированного Крыма составляло 597 судов.

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминаы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины", - заключает пресс-служба.

Отмечается, что за такие правонарушения ответственность, в том числе уголовная, будет возложена на судовладельцев, операторов и капитанов судов.

В МинВОТ напоминают, что морские порты, расположенные на территории оккупированного Крыма, закрыты на основании распоряжения Кабинета министров от 30 апреля 2014 "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и согласно приказу Министерства инфраструктуры от 16 июня 2014 "О закрытии морских портов".

Ранее сообщалось, что пограничники задержали судно под флагом Белиза, которое, нарушая украинское законодательство, неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма.

В декабре 2016 года пограничники задержали иностранное судно Sky Moon, которое также имело опыт заходов в порты Крыма. Совместными усилиями Госпогранслужбы и Военной прокуратуры была собрана доказательная база, которая стала основанием для решения суда о привлечении должностных лиц к ответственности, в том числе наложение штрафа в размере 18,4 млн грн и конфискации судна в доход государства.

Всем членам экипажа судна пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

Украинская правда