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Иностранное судно, заходившее в порта Крыма, могут конфисковать

Вторник, 6 декабря 2016, 12:44

Задержанное пограничниками судно "Sky moon", которое заходило в порты временно оккупированного Крыма, могут конфисковать в пользу государства.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что 30 ноября пограничники задержали грузовое судно, которое нарушило порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Сейчас судно "Sky moon" под флагом Танзании, которое морские пограничники задержали в украинском внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа доставлено в порт Рени.

В судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждение фактов захода судна в порты на временно оккупированных территориях Украины (ВОТУ) и перемещения оттуда груза.

В Госпогранслужбе отмечают, что это первое судно, в отношении которого есть бесспорные доказательства неправомерного пребывания в портах АР Крым.

"На членов экипажа составлены протоколы о нарушении порядка въезда-выезда из ВОТУ, а на капитана и старпома – за невыполнение законных требований представителя пограничного ведомства. Представители военной прокуратуры начали следственные действия", – сообщают пограничники.

За указанные нарушения украинского законодательства капитану судна и членам экипажа грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.

Сейчас административные дела уже переданы на рассмотрение в суд, который и должен определить соответствующее наказание.

"Что касается начатого уголовного производства, то судно-нарушитель арестовано и может быть конфисковано в пользу государства. Сейчас это первое судно, в отношении которого будут приняты такие жесткие действия за посещение портов временно оккупированной территории Украины. Следствие продолжается", – говорится в сообщении.

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Темы: КрымПограничная служба
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