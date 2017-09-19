Медики под ВР требуют встречи с Гройсманом

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Вторник, 19 сентября 2017, 11:08

Представители Профсоюза работников здравоохранения, Центра экстренной медицинской помощи при поддержке членских организаций Федераций профсоюзов Украины, протестующие в Киеве, требуют встречи с премьером Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы требуем встречи с премьер-министром", - скандируют активисты.

Они хотят обсудить с главой правительства свои требования к власти: достойные зарплаты, назначение министра здравоохранения, соцзащиту медработников, возврат долгов по зарплате и тому подобное. 

 

Сейчас колонна активистов расположилась под Верховной Радой и требует назначения министра здравоохранения.

Под зданием Кабмина дежурит более сотни правоохранителей, возле Верховной Рады – около сотни правоохранителей.

Движение колонны обеспечивают представители полиции и Нацгвардии.

У Кабмина дежурит карета "скорой помощи".

Как сообщалось, утром 19 сентября улицу Грушевского в центре Киева перекрыли, установили рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы образовались огромные пробки.

В полиции заявили, что движение перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.

Сейчас в центре города дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии.

Темы: Киев Верховная Рада медицина
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