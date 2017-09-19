Улицу Грушевского перекрыли

Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.

Об этом в Twitter сообщил нардеп Алексей Рябчин.

Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017

По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.

Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017

Пробки в Киеве по состоянию на 9:00 19 сентября Фото infoportal.kiev.ua

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киева, движение в центре города перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.

"Сегодня возле Верховной Рады запланированы несколько акций протеста. Самая массовая – медиков и медицинских профсоюзов. Они анонсировали до 7 тысяч человек. Поэтому приняты меры безопасности. Установленные фильтрационные рамки, дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии. Проводится поверхностная проверка", - сказала спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Фото з Twitter UKRINFORM

Фото з Twitter UKRINFORM

Украинская правда