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Улицу Грушевского перекрыли

Вторник, 19 сентября 2017, 09:02

Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.

Об этом в Twitter сообщил нардеп Алексей Рябчин.

По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.

 
Пробки в Киеве по состоянию на 9:00 19 сентября 
Фото  infoportal.kiev.ua

Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киева, движение в центре города перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.

"Сегодня возле Верховной Рады запланированы несколько акций протеста. Самая массовая – медиков и медицинских профсоюзов. Они анонсировали до 7 тысяч человек. Поэтому приняты меры безопасности. Установленные фильтрационные рамки, дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии. Проводится поверхностная проверка", - сказала спикер полиции Киева Оксана Блищик. 

 
Фото з Twitter UKRINFORM
 
Фото з Twitter UKRINFORM

Украинская правда

Темы: КиевВерховная Радамедицина
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