Улицу Грушевского перекрыли
Улица Грушевского в центре Киева перекрыта, установлены рамки металлоискателей. На Европейской площади и площади Славы огромные пробки.
Об этом в Twitter сообщил нардеп Алексей Рябчин.
Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
По словам Рябчина, Грушевского перекрыли из-за митинга медиков, протестующих против медицинской реформы.
Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) September 19, 2017
Как сообщили "Украинской правде" в полиции Киева, движение в центре города перекрыто в связи с запланированными акциями протеста.
"Сегодня возле Верховной Рады запланированы несколько акций протеста. Самая массовая – медиков и медицинских профсоюзов. Они анонсировали до 7 тысяч человек. Поэтому приняты меры безопасности. Установленные фильтрационные рамки, дежурит 3,5 тысячи полицейских и работников Нацгвардии. Проводится поверхностная проверка", - сказала спикер полиции Киева Оксана Блищик.
Украинская правда