Парубий подписал закон об образовании и передает его Порошенко

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Вторник, 19 сентября 2017, 12:31

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании".

Это он сделал на брифинге в парламенте 19 сентября во время перерыва.

"Этот закон касается каждого украинского гражданина. Мы строим новое украинское образование, строим государство", - сказал Парубий, подписывая документ.

"Сегодня же службы Верховной Рады передадут его на подпись президенту", - заверил он.

Парубий заверил, что народные депутаты провели очень тщательное обсуждение реформы образования.

"Этой реформой начинается целое число новых инициатив. Хочу подчеркнуть по ключевому вопросу, который вызвал дискуссию: в законе об образовании сказано, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, как во всех цивилизованных странах. Предоставляется право для обучения на родном языке и национальных меньшинств, но языком обучения в украинских государственных школах будет государственный язык", - подчеркнул спикер

Валентина Романенко, УП

Темы: образование законодательство
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