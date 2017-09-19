Парубій підписав закон про освіту і передає його Порошенку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

Це він зробив на брифінгу у парламенті під час перерви.

"Цей закон стосується кожного українського громадянина. Ми будуємо нову українську освіту, будуємо державу", – сказав Парубій, підписуючи документ.

"Сьогодні ж служби Верховної Ради передадуть його на підпис президентові", – запевнив він.

Парубій запевнив, що народні депутати провели дуже ретельне обговорення реформи освіти.

"Цією реформою започатковується ціла кількість нових ініціатив. Хочу наголосити по ключовому питанню, яке викликало дискусію: в законі про освіту зазначається, що викладання в українських школах буде вестись державною мовою, як у всіх цивілізованих країнах. Надається право для навчання рідною мовою і національних меншин, але мовою навчання в українських державних школах буде державна мова", – підкреслив спікер.

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Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Закон розкритикували Румунія, Польща, Болгарія, Молдова, Росія, а особливо гостро – Угорщина.

Глава МЗС Павло Клімкін запевняв, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Валентина Романенко, УП