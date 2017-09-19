Рада рассмотрела тысячу поправок к судовой реформе - не приняла ни одной

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Вторник, 19 сентября 2017, 13:43

Народные депутаты рассмотрели тысячу из 4383 поправок к законопроекту о внесении изменений в ряд кодексов, что входит в пакет судебной реформы.

Об этом сообщает "Укринформ".

В то же время при рассмотрении 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок – во время голосования "за" были менее сотни народных избранников. Более половины мест депутатов в сессионном зале – пустые.

Народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. В течение двух дней были рассмотрены 662 поправки из 4383.

Неделя с 11 по 15 сентября был непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Согласно регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.

Темы: Верховная Рада суд реформы
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