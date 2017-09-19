Порошенко поговорил с Могерини о миротворцах и скоординировал позиции перед саммитом

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Вторник, 19 сентября 2017, 21:26

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с вице-президентом Еврокомисии - высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Моґерини размещение миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи, которая состоялась в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Порошенко поприветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.

Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины.

Президент призвал Могерини поддержать инициативы украинской стороны, способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

Порошенко проинформировал собеседницу о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей и об инициативе Украины по развертыванию в оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Порошенко и Могерини также скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Украинская правда

Темы: Порошенко миротворцы ЕС ООН
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