Порошенко обсудил с Дудой усиление сотрудничества в обороне
Президент Петр Порошенко обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017".
Об этом сообщила пресс-служба главы государства по результатам встреч, состоявшихся в рамках рабочего визита в Нью-Йорк.
Кроме того, во время разговора с Дудой речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.
Отдельно обсуждались вопросы организации визита в Украину президента Дуды до конца текущего года.
По информации пресс-службы, Порошенко во вторник встретился и с президентом Словакии Андреем Киской.
Стороны положительно оценили сохранение позитивных тенденций наращивания товарооборота между двумя странами. Была отмечена важность проведения до конца текущего года заседаний двусторонних украинского-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.
Было договорено усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.
Обсуждалось также сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.
Кроме того, Порошенко встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.
Глава государства поприветствовал намерения финляндской бизнес-делегации осуществить в ближайшее время визит в Украину.
Порошенко подчеркнул важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта Северный поток-2.
Во вторник президент Украины также провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Стороны приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу.
Стороны подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.
Порошенко пригласил Александра Ван дер Беллена посетить Украину, что было с благодарностью принято.
Со всеми главами государств президент Украины обсуждал вопрос реализации Минских договоренностей, событий на Донбассе, деоккупации Крыма и введение миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Украинская правда
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