В торгпредстве РФ в Вашингтоне тоже спешно жгли документы

Сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне спешно сжигают на его заднем дворе бумажную документацию.

Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео, пишет DW.com.

На съемке видна ограда торгпредства на Коннектикут авеню, за которой разожжен костер. Над пламененем поднимается белесоватый дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день у здания торгпредства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv