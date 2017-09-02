В торгпредстве РФ в Вашингтоне тоже спешно жгли документы

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Суббота, 2 сентября 2017, 08:36

Сотрудники торгового представительства России в Вашингтоне спешно сжигают на его заднем дворе бумажную документацию.

Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy, разместив в Twitter короткое видео, пишет DW.com.

На съемке видна ограда торгпредства на Коннектикут авеню, за которой разожжен костер. Над пламененем поднимается белесоватый дым.

За несколько часов до этого с помощью болтореза рабочий демонтировал камеры, установленные на заборе вокруг здания.

Кроме того, по свидетельству корреспондентов издания, целый день у здания торгпредства было необычайно оживленно: выезжали и заезжали автомобили, сотрудники переносили коробки и большие пластиковые мешки с вещами.

Российское торговое представительство в американской столице до вечера 2 сентября должно быть закрыто по решению Вашингтона.

Ранее, как сообщалось, над зданием генерального консульства РФ в Сан-Франциско появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учереждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают некие предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, так как в Сан-Франциско действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ поспешили заявить, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско.

Как сообщалось, США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта. В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить дипломатический персонал в России.

Учреждения должны закрыться до 2 сентября.

Темы: США Росcия
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