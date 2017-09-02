У торговому представництві РФ у Вашингтоні теж спішно палили документи

Співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг .

Про це повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши в Twitter коротке відео, пише DW.com.

На зйомці видно огорожу торгпредства на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається дим.

За кілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери, встановлені на паркані навколо будівлі.

Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv — Foreign Policy (@ForeignPolicy) 1 вересня 2017 р.

Російське торгове представництво в американській столиці до вечора 2 вересня має бути закрито за рішенням Вашингтона.

Раніше, як повідомлялося, над будівлею генерального консульства РФ в Сан-Франциско з'явився чорний дим. При цьому пожежну службу співробітники установи на територію не пустили, заявивши, що просто спалюють якісь предмети в каміні.

У відділі пожежної охорони Сан-Франциско у зв'язку з цим висловили здивування, оскільки в Сан-Франциско діє заборона на спалювання сміття, пластмас або інших шкідливих матеріалів в камінах в дні, коли температура повітря перевищує 35 градусів.

У МЗС РФ поспішили заявити, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівлю готують до консервації.

Раніше Захарова заявляла, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук в Генеральному консульстві в Сан-Франциско.

Як повідомлялося, США вимагають від Росії закрити консульство в Сан-Франциско і два інших дипломатичних об'єкта. У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблений у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал в Росії.

Установи повинні закритися до 2 вересня.