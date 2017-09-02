Меркель грозит пересмотреть отношения с Анкарой после задержания немцев

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Суббота, 2 сентября 2017, 12:14

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия должна решительно отреагировать на задержание Анкарой еще двух граждан Германии.

Об этом Меркель заявила на одном из бизнес-мероприятий в южном городе Нюрнберг, сообщает Reuters.

Двенадцать немецких граждан сейчас находятся под стражей в Турции по политическим обвинениям, четверо из них имеют двойное гражданство. Среди них - немецко-турецкий журналист Дениз Ючель, который находится в заключении уже 200 дней.

При таких обстоятельствах Меркель заявила, что не считает нужным проводить дальнейшие дискуссии с Анкарой о ее участии в таможенном союзе Европейского союза.

"Мы должны решительно реагировать", - сказала Меркель, отметив, что Германия уже кардинально изменила свои отношения с Анкарой.

"Учитывая последние события, возможно, их следует переосмыслить", - добавила она.

Напомним, немецкое консульство в турецком Измире было проинформировано о задержании двух граждан Германии.

В МИД Германии предполагают, что аресты могут быть политически мотивированными.

Европейская правда

Темы: Германия Турция
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