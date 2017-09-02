Меркель погрожує переглянути відносини з Анкарою після затримання німців

756 переглядів
Субота, 2 вересня 2017, 12:14

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина повинна рішуче відреагувати на затримання Анкарою ще двох громадян Німеччини.

Про це Меркель заявила на одному із бізнес-заходів у південному місті Нюрнберг, повідомляє Reuters.

Дванадцять німецьких громадян зараз перебувають під вартою в Туреччині за політичними звинуваченнями, четверо з них мають подвійне громадянство. Серед них - німецько-турецький журналіст Деніз Ючель, який перебуває в ув'язненні вже 200 днів.

За таких обставин Меркель заявила, що не вважає за потрібне проводити подальші дискусії з Анкарою про її участь у митному союзі Європейського союзу.

"Ми повинні рішуче реагувати", - сказала Меркель, зазначивши, що Німеччина вже кардинально змінила свої відносини з Анкарою.

"З огляду на останні події, можливо, їх слід переосмислити", - додала вона.

Нагадаємо, німецьке консульство в турецькому Ізмірі було поінформовано про затримання двох громадян Німеччини. 

В МЗС Німеччини припускають, що арешти можуть бути політично вмотивованими.

Європейська правда

Теми: Німеччина Туреччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шредер хоче в керівництво "Роснефти", щоб "зробити Європу енергонезалежною" 31 серпня 2017, 01:45
У Берліні закривали аеропорт через радянську бомбу часів Другої світової 30 серпня 2017, 12:07
МЗС ФРН не хоче "льодовикового періоду" у відносинах з Росією 30 серпня 2017, 05:44
powered by lun.ua
Головні новини
У МВС пояснили, чому затримали брата Саакашвілі
Україна виплатила 500 мільйонів доларів кредиторам - ЗМІ
У Києві затримали брата Саакашвілі
Грицак хоче кримінальної відповідальністі за відвідування РФ політиками
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися у Тернополі

Фото

Наречена годувала під час весільної церемонії