Смертники атаковали электростанцию в Ираке: 7 погибших, 12 раненых

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Суббота, 2 сентября 2017, 12:54

Террористы-смертники атаковали электростанцию к северу от Багдада, в результате чего погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщил иракский представитель структур безопасности, сообщает I24news.tv.

Три человека, вооруженные гранатами и одетые в пояса смертников, ворвались на станцию в Самарре, примерно в 100 км к северу от столицы Ирака, в 2:00 утра, сообщает агентство AFP.

"Они напали на работников станции. По предварительным данным погибли семь человек, еще 12 человек получили ранения", - сообщил иракский чиновник на условиях анонимности.

Силы безопасности, которые прибыли на место происшествия, убили двух нападавших и эвакуировали работников.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила об ответственности за нападение, однако, как известно, боевики ИГИЛ часто совершают взрывы в Ираке.

Европейская правда

Темы: Ирак
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