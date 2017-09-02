В украинские вузы поступили более тысячи абитуриентов из оккупированного Донбасса

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Суббота, 2 сентября 2017, 15:44

Более 1000 абитуриентов с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей и около 150 абитуриентов из аннексированного Крыма зачислили в украинские высшие учебные заведения.

Об этом в комментарии Громадському рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

По его словам, такие данные предоставляет Министерство образования по состоянию на 23 августа, но вступительная кампания для молодежи из временно неподконтрольных территорий продолжается.

"Они могут поступать до 30 сентября. В этот срок работают образовательные центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина". У нас есть данные о более 1000 людях из неподконтрольных частей Донбасса и более 150 людях из Крыма, но это еще не окончательные данные", - отметил он.

В целом, по словам Шарова, количество зачисленных абитуриентов с неподконтрольных украинскому правительству территорий - это 1,5-2% от общего количества поступающих в Украине в этом году.

Как известно, правительство разработало упрощенную процедуру поступления в вузы для абитуриентов из оккупированных территорий. Также для абитуриентов из Крыма и Донбасса выпустили инструкцию по упрощенной процедуры поступления.

Темы: Донбасс образование
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