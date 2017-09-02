До українських вишів вступили більше тисячі абітурієнтів з окупованого Донбасу

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Субота, 2 вересня 2017, 15:44

Понад 1000 абітурієнтів з непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей та близько 150 абітурієнтів з анексованого Криму зарахували до українських вищих навчальних закладів.

Про це в коментарі Громадському розповів директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

За його словами, такі дані надає Міністерство освіти станом на 23 серпня, але вступна кампанія для молоді з тимчасово непідконтрольних територій ще триває.

"Вони можуть вступати до 30 вересня. В цей термін працюють освітні центри "Донбас – Україна" та "Крим – Україна". У нас є дані про понад 1000 людей з непідконтрольних частин Донбасу та понад 150 людей з Криму, але це ще не остаточні дані", - зазначив він.

Загалом, за словами Шарова, кількість зарахованих абітурієнтів з непідконтрольних українському уряду територій – це 1,5-2% від загальної кількості вступників в Україні цьогоріч.

Як відомо, уряд розробив спрощену процедуру вступу до вишів для абітурієнтів з окупованих територій. Також для абітурієнтів з Криму і Донбасу випустили інструкцію зі спрощеної процедури вступу.

Теми: Донбас освіта
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