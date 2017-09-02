В Одессе из-за "минирования" эвакуировали аэропорт

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Суббота, 2 сентября 2017, 16:54

Международный аэропорт "Одесса" приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о заложенной взрывчатке.

Как сообщили в управлении полиции Одесской области, сообщение о якобы минировании аэропорта поступило в 14:00.

Из помещений аэровокзала были эвакуированы 850 пассажиров и работников аэропорта.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 259 УК Украины, принимаются меры по установлению личности правонарушителя, который предоставил ложные сведения и дестабилизировал работу аэропорта", - сообщили в полиции.

В ГУ НП напомнили, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

В настоящее время работа аэропорта восстановлена, проводится регистрация пассажиров на рейсы.

Украинская правда

Темы: Одесса аэропорт
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