В Одесі через "мінування" евакуювали аеропорт

Міжнародний аеропорт "Одеса" призупиняв роботу через анонімне повідомлення про закладену вибухівку.

Як повідомили в управлінні поліції Одеської області, повідомлення про начебто мінування аеропорта надійшло о 14:00.

З приміщень аеровокзалу було евакуйовано 850 пасажирів та працівників аеропорту.

"Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 259 КК України, вживаються заходи по встановленню особи правопорушника, який надав неправдиві відомості та дестабілізував роботу аеропорта", - повідомили у поліції.

У ГУ НП нагадали, що за даною статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

Наразі роботу аеропорта відновлено, відбувається реєстрація пасажирів на рейси.

Українська правда