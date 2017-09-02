Теперь задержали пресс-секретаря партии Саакашвили

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Суббота, 2 сентября 2017, 17:02

Пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Несколько минут назад пресс-секретаря движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.

В то же время, член партии Давид Сакварелидзе сообщил, что Почтар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию "живой стены" пограничников.

Как сообщалось, в субботу утром был задержан брат экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид Саакашвили.

Позже его отпустили из Печерского районного отдела Государственной миграционной службы.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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