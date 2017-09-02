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Міграційна служба відпустила Давида Саакашвілі

Субота, 2 вересня 2017, 14:01
Міграційна служба відпустила Давида Саакашвілі

Брата екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Давида відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби,  куди його доправили 2 вересня після затримання. 

Про це позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив біля Печерського райвідділу ДМС в ефірі "Руху нових сил". 

Він зазначив, що директор департаменту міграційної служби, який у суботу не працює і в якому перебуває увесь пакет документів щодо Давида Саакашвілі, була у відділку поліції, куди його доправили.

"На запитання, чи Давид є затриманим, чи він може піти, чи до нього застосовують елементи примусу, , вона (директор департаменту міграційної служби) відповіла "Ні", після чого Саакашвілі встав і пішов", - повідомив Дерев'янко.

За його словами, у поліції брату Саакашвілі хотіли вручити "протокол про адмінпорушення, штраф та документ, що він має покинути територію України у певний період". 

"Якщо цього не відбувається, вступає в дію механізм примусового видворення", - зазначив нардеп. 

Також він заявив, що зі слів представників міграційної служби, Давида Саакашвілі доправила до них поліція, а раніше його запрошували відвідати ДМС. 

"Документів про те, що вони його запрошували, вони надати не змогли", - додав депутат. 

Він додав, що до Печерського райвідділку поліції було викликано оперативну групу поліції та повідомлено про злочин працівниками правоохоронних органів. 

"Суть злочину - у незаконному затриманні", - заявив Дерев'янко.

Також, за його словами, у понеділок представники Саакашвілі, ймовірно, звернуться до суду.

"Це (затримання) є фактом тиску, агресії і залякування Міхеіла Саакашвілі", - заявив Дерев'янко. 

У свою чергу член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе повідомив, що Давид Саакашвілі залишив Печерський райвідділ ДМС, поїхав додому і буде "продовжувати жити і спокійно працювати в Україні", пише Інтерфакс-Україна.

"Ми запитали: людину затримано чи не затримано? Нам сказали - не затримано. Так чому тоді його силою привезли до відділку? Це називається затримання. Це називається незаконне затримання мовою Кримінального кодексу. Зараз він поїхав ... і буде продовжувати жити і спокійно працювати в Україні", - заявив Сакварелідзе.

Також він повідомив, що протокол про адміністративне затримання Давида Саакашвілі відсутній, а законні підстави перебувати в Україні у Саакашвілі були.

Як відомо, 2 вересня Міхеїл Саакашвілі повідомив, що представники МВС затримали його брата Давида та доправили до  Печерського райвідділу ДМС. 

Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко заявив, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби з тим, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Українська правда 

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Теми: Саакашвіліполіція
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