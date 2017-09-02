Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

2035 просмотров
Суббота, 2 сентября 2017, 22:08

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).

Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.

Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.

Как известно, 31 августа украинский боксер вышел в финал ЧМ, одолев американца Троя Исли.

Ранее Хижняк одержал победу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет и на чемпионате Европы среди взрослых, который прошел в Харькове. 

Украинская правда 

Темы: спорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В горах Австрии и Италии погибли альпинисты, есть травмированные 27 августа 2017, 18:16
ФК "Мариуполь" обвинил "Динамо" в попытке дискредитировать клуб 27 августа 2017, 16:57
Украинцы завоевали "бронзу" ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 27 августа 2017, 16:54
powered by lun.ua
Главные новости
Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира
ГМС: Брат Саакашвили должен покинуть Украину, иначе выдворят
В ГПСУ заявили, что пресс-секретаря партии Саакашвили не задерживали
Теперь задержали пресс-секретаря партии Саакашвили
Все новости
Фото

Как звучал и выглядел 15-й фестиваль "Джаз Коктебель"

Культура

Британская библиотека выложила в сеть оцифрованную рукопись Да Винчи