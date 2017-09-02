Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира
Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).
Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.
Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.
Как известно, 31 августа украинский боксер вышел в финал ЧМ, одолев американца Троя Исли.
Ранее Хижняк одержал победу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет и на чемпионате Европы среди взрослых, который прошел в Харькове.
Украинская правда
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