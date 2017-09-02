Український боксер виборов титул чемпіона світу

Український боксер Олександр Хижняк виборов титул чемпіона світу на ЧС-2017, який проходить у Гамбурзі (Німеччина).

Про це 2 вересня повідомили у НОК України.

Хижняк провів бій у вісовій категорії до 75 кг з казахстанським боксером Абільханом Аманкулом.

Як відомо, 31 серпня український боксер вийшов до фіналу ЧС, здолавши американця Троя Іслі.

Раніше Хижняк здобув перемогу на чемпіонаті Європи серед боксерів до 22 років і на чемпіонаті Європи серед дорослих, який пройшов в Харкові.

Українська правда