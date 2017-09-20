Климкин: Образовательный закон дает меньшинствам новые возможности

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Среда, 20 сентября 2017, 10:42

Украинский закон об образовании направлен на создание дополнительных возможностей для национальных меньшинств.

В этом глава МИД Павел Климкин заверил своего румынского коллегу Теодора Мелешкану на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает сайт МИД, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что Украина продолжает гарантировать культурные и языковые права национальных меньшинств.

Павел Климкин подчеркнул: принятый закон не ограничивает изучение румынского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, а вместо этого создает необходимые предпосылки для овладения на должном уровне украинским языком.

 "Новый закон направлен на создание дополнительных возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств, в частности, получение высшего образования в украинских университетах", - подчеркнул глава украинского МИД.

Как известно, 5 сентября Верховная рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Румыния заявила о своей озабоченности в связи с принятым законом об образовании.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили обеспокоенность новым законом и заявили, что обратятся по этому поводу в Совет Европы и ОБСЕ.

Украина выразила готовность направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью образовательного закона.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в материале ЕвроПравды: "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Темы: язык МИД
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