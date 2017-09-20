Клімкін запевнив Румунію, що освітній закон дає меншинам нові можливості

Український закон про освіту спрямований на створення додаткових можливостей для національних меншин.

У цьому глава МЗС Павло Клімкін запевнив свого румунського колегу Теодора Мелешкану на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє сайт МЗС, пише "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Україна продовжує гарантувати культурні та мовні права національних меншин.

Павло Клімкін підкреслив: новоприйнятий закон не обмежує вивчення румунської мови чи загальноосвітніх предметів румунською мовою, натомість він створює необхідні передумови для оволодіння на належному рівні українською мовою.

"Новий закон спрямований на створення додаткових можливостей для самореалізації представників національних меншин, зокрема, отримання вищої освіти в українських університетах"", - наголосив глава українського МЗС.

Як відомо, 5 вересня Верховна рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова

Румунія заявила про свою занепокоєність у зв’язку з ухваленим законом про освіту.

Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили стурбованість через новий закон про освіту та заявили, що звернуться через нього до Ради Європи та ОБСЄ.

Україна висловила готовність направити на експертизу Ради Європи мовну статтю освітнього закону.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".