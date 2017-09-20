В Кропивницком на "сходке" задержали нескольких "авторитетов"

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Среда, 20 сентября 2017, 14:26

В одном из ресторанов города Кропивницкий правоохранители обнаружили и задержали группу вооруженных лиц.

Как сообщает полиция Кировоградской области, это произошло в рамках всеукраинской операции "Оружие и взрывчатка" и при поддержке спецподразделения КОРД.

По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкий, чтобы "обсудить" вопросы о перераспределении сфер влияния.



"Часть из них – ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления. Некоторые из этих граждан в уголовном мире имеют статус "авторитетов", – информирует полиция.

 

Оперативники обнаружили среди участников "сходки" жителей трех областей: Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.

 

"У нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле – гранату Ф-1", – говорится в сообщении.

 
 

По этим фактам начали уголовные производства, проводятся следственные действия.

Изъятый "арсенал" направили на экспертизы.

Темы: криминал
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