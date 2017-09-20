ГПУ расследует факты 600 пыток в ОРДЛО

Генпрокуратура расследует 600 фактов пыток на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета Ассоциации между Украиной и ЕС, которое происходит в Днепре, передает "Радио Свобода".

"У нас есть 600 фактов пыток - снятие кожи, скальпа, кастрирования, заливки свинца в горло, расчленения, распятия на кресте, ссылки пешком на минные поля, которыми занимаются российско-террористические войска. 600 человек", - сказал Луценко.

Он также напомнил, что из-за военных преступлений на Донбассе ГПУ объявила о подозрении министру обороны России.

"Оценить факты военных преступлений России - также это наша задача, и мы объявили о подозрении министру обороны Российской Федерации и 20 генералам и адмиралам российской армии, которые обвиняются в преступлениях против человечности и других военных преступлениях", - отметил Луценко.

Как известно, люди, которые побывали в плену боевиков ОРДЛО, сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками и российскими военными на Донбассе. В общем Генпрокуратура отмечает, что им сообщили об убийствах 134 военнослужащих и гражданских лиц.

В января 2016 года международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о фактах пыток на Донбассе обеими сторонами конфликта.