Порошенко призвал генсека ООН направить миссию по технической оценке на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН направить в Украину миссию по технической оценке для анализа общей ситуации на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке.

"Позвольте мне еще раз подтвердить предложение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с уставом и направить в Украину миссию по технической оценки", - сказал он.

"И на основе анализа данной миссии должны быть разработаны возможности присутствия миротворцев ООН в Донбассе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал на заседании Совета безопасности ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе как можно быстрее.

Европейская правда