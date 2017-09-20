Порошенко призвал генсека ООН направить миссию по технической оценке на Донбасс

454 просмотра
Среда, 20 сентября 2017, 19:21

Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН направить в Украину миссию по технической оценке для анализа общей ситуации на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке.

"Позвольте мне еще раз подтвердить предложение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с уставом и направить в Украину миссию по технической оценки", - сказал он.

"И на основе анализа данной миссии должны быть разработаны возможности присутствия миротворцев ООН в Донбассе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал на заседании Совета безопасности ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе как можно быстрее.

Европейская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко призывает создать международную группу по деоккупации Крыму
Суд выпустил из-под стражи экс-мэра Славянска Штепу
Порошенко: Миротворческая миссия должна помочь решить конфликт, а не заморозить
Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
Все новости
видео

Украинский фэшн-фильм победил на Лондонском фестивале

интервью

Письменниця Наталья Сняданко: Идея свободного выбора идентичности до сих пор непривычна в Украине

Instagram дня

Иллюстратор из Индии создала алфавит психических расстройств