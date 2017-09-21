Могерини заявила о сохранении ядерной сделки по Ирану

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Четверг, 21 сентября 2017, 07:43

На встрече министров иностранных дел так называемой "шестерки" и Ирана удалось сохранить сделку по иранской ядерной программе.

Об этом заявила председательствовавшая на встрече Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Соглашение работает и следует своей цели нераспространения (оружия массового уничтожения - ред)", - отметила она.

"Мы согласились, что все стороны выполняют полностью свои обязательства (согласно совместному всеобъемлющему плану действий)", - сказала Могерини.

При этом ранее президент Ирана Хасан Роухани 20 августа выступил перед парламентом страны с заявлением о том, что одним из внешнеполитических приоритетов нового правительства станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США.

Как известно, США ввели новые санкции против Ирана после того, как 29 января 2017 года Иран провел испытания баллистической ракеты.

ZN.ua

Темы: Иран
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