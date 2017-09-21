В Умани поймали депутата-взяточника, наживавшегося на паломничестве хасидов

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Четверг, 21 сентября 2017, 11:29

Правоохранители задержали депутата Уманского горсовета по подозрению в получении взяток от предпринимателей, торговавших во время празднования еврейского нового года.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ и прокуратура установили, что депутат вместе со своим помощником требовали деньги от местных предпринимателей за беспрепятственную торговлю во время иудейского праздника "Рош Ха-Шана".

В частности, чиновник требовал у владельца малого бизнеса 300 долларов за разрешение на коммерческую деятельность в период массового пребывания хасидов-паломников в Умани.

По информации спецслужбы, депутат обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих.

"Оперативники СБУ задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона города во время получения всей суммы взятки", - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Украинская правда

Темы: Черкасская область взятка
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