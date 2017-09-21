В школах на линии столкновения увеличился набор учащихся – ОБСЕ

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Четверг, 21 сентября 2017, 12:35

Набор учащихся в школах на линии соприкосновения увеличился по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по состоянию на 20 сентября.

"С началом нового учебного года СММ продолжила наблюдать за ситуацией в школах. За период с 4 по 17 сентября команда миссии посетила 60 школ с обеих сторон линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Наблюдатели заметили, что в некоторых школах увеличился набор учащихся, если сравнивать с предыдущим годом.

СММ также отметила, что в ряде школ, расположенных недалеко от линии соприкосновения, возникла потребность в сотрудниках, в частности там не хватает учителей.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
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