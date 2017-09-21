У школах на лінії зіткнення побільшало учнів – ОБСЄ

Набір учнів у школах на лінії зіткнення збільшився порівняно з 2016 роком.

Про це йдеться в звіті спостережної місії ОБСЄ станом на 20 вересня.

"Із початком нового навчального року СММ продовжила спостерігати за ситуацією у школах. За період із 4 до 17 вересня команда місії відвідала 60 шкіл з обох боків лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Спостерігачі помітили, що в деяких школах збільшився набір учнів, якщо порівнювати з попереднім роком.

СММ також зауважила, що в низці шкіл, розташованих неподалік лінії зіткнення, виникла потреба у співробітниках, зокрема там бракує вчителів.

Українська правда