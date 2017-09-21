Гройсман в Раду уговаривает нардепов – пока неудачно

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Четверг, 21 сентября 2017, 13:34

Премьер-министр Владимир Гройсман просит народных депутатов о продлении работы Верховной Рады до принятия пенсионной реформы.

Об этом он сказал, обращаясь к депутатам из правительственной ложи в ВР.

"Я хочу попросить всех вас поддержать инициативу о продлении работы до завершения рассмотрения пенсионной реформы в Украине. Именно пенсионеры ожидают наших ответственных решений. Мы долго шли к этому решению, и мы очень близко", – сказал он.

"Я очень прошу вас – давайте объединимся и поддержим это решение. Это насколько важно, что мы имеем потратить столько времени, сколько нужно, чтобы мы именно сегодня, в этот исторический день смогли принять эту реформу", – добавил Гройсман.

Спикер Андрей Парубий трижды ставил на голосование вопрос об отмене перерыва в заседании с 14.00 до 16.00, однако его предложение не нашло поддержки народных депутатов – 219, 212 и 212 голосов соответственно.

Сейчас в сессионном зале продолжают рассматривать поправки к законопроекту №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который внедряет судебную реформу.

Как известно, за 3 дня депутаты Верховной Рады рассмотрели 2353 из 4383 поправок к этому законопроекту.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада Кабинет министров пенсии реформы
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